Brasile-Argentina: Lula non andrà all'insediamento di Milei, Bolsonaro conferma presenza (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In diverse interviste concesse alle radio nazionali, Mondino ha rilanciato l'importanza delle relazioni con il gigante amazzonico. "Era abbastanza importante smontare tutte queste cose che si erano dette, che avremmo rotto le relazioni", ha precisato. Al tempo stesso, la deputata de La libertà avanza (Lla) ha ringraziato Daniel Scioli, ambasciatore argentino a Brasilia, per aver aiutato a organizzare l'incontro con Vieira. Un gradimento in linea con l'intenzione di voler confermare Scioli, già candidato del centrosinistra alle presidenziali del 2015 vinte da Mauricio Macri, nella sede di Brasilia. "Stiamo lavorando sulla continuità. Con Scioli e il Brasile c'è una buona relazione, non vogliamo interruzioni. Non possiamo confermarlo perché dipende dal Congress, ma nel frattempo speriamo che Scioli possa rimanere". (Brb)