Pd: incontro fra Elly Schlein e Marta Lorenzo (Unrwa)

- La segretaria del Pd Elly Schlein ha incontrato oggi Marta Lorenzo, director Unrwa, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees, Representative Office for Europe. Al centro del colloquio la situazione nelle strutture Unrwa in Medio Oriente, tra Gaza e West Bank. È stata espressa preoccupazione per l’arrivo di aiuti sufficienti a sostenere la popolazione civile in grande difficoltà, a cominciare da cibo, acqua potabile, medicine e materiale igienico-sanitario. E stata inoltre evidenziato come la stabile fornitura di elettricità e di carburante sia essenziale all'espletamento delle operazioni umanitarie, al soddisfacimento di bisogni vitali di prima necessità e perchè le condizioni di salute pubblica non si aggravino ulteriormente. È stato sottolineato poi come il rafforzamento delle organizzazioni internazionali stabilizzi i contesti fragili. La segretaria ha illustrato le posizioni del partito per un cessate il fuoco umanitario, la protezione di tutti i civili e la fornitura di tutto l’aiuto umanitario necessario, il rilascio immediato degli ostaggi e la ferma condanna di Hamas, esprimendo l’auspicio a che riprenda il processo di Pace in Medio Oriente verso la soluzione due popoli e due Stati. (Rin)