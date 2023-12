Roma: Gualtieri, contrastare ogni forma di antisemitismo e terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- La manifestazione organizzata oggi a Roma “è importante perché questa città ha conosciuto gli orrori dell’antisemitismo e i crimini della Shoah. Una città dove è particolarmente importante tenere alta la guardia e contrastare ogni forma di antisemitismo e di terrorismo”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso della manifestazione "No antisemitismo, no terrorismo" organizzata dall'Unione delle comunità ebraiche italiane e dalla Comunità ebraica della Capitale in piazza del Popolo, a Roma. “Tutti mettono in discussione – ha aggiunto - l’esistenza e la sicurezza dello Stato di Israele. È assolutamente legittima, ed è doveroso chiedere che ci sia una grande attenzione ai civili e lavorare per una prospettiva di due popoli e due Stati che vivano in sicurezza. Ma bisogna avere una condanna ferma e dura nei confronti di Hamas, dei crimini e degli atti barbarici che ha compiuto, e dell’ideologia che professa, che non chiede di avere due popoli e due Stati, ma che invece nega il diritto all’esistenza e alla sicurezza dello Stato di Israele". (segue) (Rer)