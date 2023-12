© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all'inaugurazione della fiera nazionale della piccola e media editoria "Più Libri Più Liberi". Roma La Nuvola, viale Asia 25 (ore 12)– Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla conferenza stampa di "Presentazione del Piano della Mobilità per le Festività Natalizie 2023". Roma, Sala delle Bandiere del Campidoglio (ore 13:30)– Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all'accensione dell'albero di Natale realizzato dalla Maison Dior. Roma piazza di Spagna, Trinità dei Monti (ore 18:30)- Presentazione del piano della mobilità per le festività natalizie del 2023. Intervengono il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè. Roma, Sala delle Bandiere del Campidoglio (ore 13:30)- L'assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi presenzia all'avvio dell'intervento Ama di rimozione accumuli rifiuti nell'area del Quartaccio. Roma, via Sand/Largo Zolà (ore 9:30) (segue) (Rer)