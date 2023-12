© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessore alla Cultura Miguel Gotor partecipa all'inaugurazione della Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria "Più libri più liberi". Roma, La Nuvola, viale Asia (ore 12)- L'assessora Politiche della sicurezza, attività produttive e pari opportunità Monica Lucarelli interverrà al Premio Unindustria "Salute e Sicurezza sul Lavoro" - Edizione 2023. Roma, sede Unindustria, via Andrea Noale 206 (ore 15)- L'assessore alle Politiche del personale, al decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti, Andrea Catarci, interviene all'iniziativa "Facciamo programmi..in biblioteca. Il coding nelle Biblioteche di Roma", in collaborazione con Dipartimento Decentramento, Servizi Delegati e Città in 15 minuti e Mindsharing.tech presso lo spazio Arena Biblioteche di Roma della fiera "Più Libri, più Liberi". Roma, La Nuvola, viale Asia 25 (ore 16:30) (segue) (Rer)