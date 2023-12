Lombardia: Bocci (Pd), su violenza di genere da maggioranza solo parole e nessun impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla mozione presentata dalla maggioranza sul tema della violenza contro le donne approvata con 41 voti a favore, nessun contrario e 22 astenuti, Paola Bocci, consigliera regionale in quota Pd che invece aveva presentato una mozione sempre sul tema in cui si proponeva di raddoppiare i fondi a bilancio di diretta pertinenza di Regione Lombardia riguardanti il sostegno ai centri antiviolenza, risponde al capogruppo della Lega Alessandro Corbetta che ha accusato il Pd di strumentalizzare il tema e di non aver voluto trovare l’intesa per una mozione comune. “Respingo al mittente le accuse di Corbetta. Abbiamo dimostrato la volontà di confronto ritirando la nostra mozione urgente martedì scorso per lasciare spazio alla possibilità di arrivare a un testo comune. Questo confronto non c'è stato, è arrivato invece dalla maggioranza venerdì sera un testo chiuso e privo di coraggio, senza impegni economici concreti, riempito di tante parole a difesa di ciò che ha fatto la giunta regionale, senza capire che non è mai abbastanza, e che bisogna fare di più, molto di più. Senza risorse non si va molto lontano”. (Rem)