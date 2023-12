Export: Zoppas (Ice), promuovere italianità è missione, in cantiere nuove attività strategiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Ice, Matteo Zoppas, ha partecipato oggi alla Conferenza nazionale dell'Export e dell'Internazionalizzazione delle imprese, organizzata dal Maeci e aperta dall'intervento del ministro Antonio Tajani presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Una giornata di dibattito sulle prossime strategie per incrementare il nostro export. A margine dell'evento, Zoppas ha dichiarato "Promuovere l'italianità è una missione per tutti noi. Ice offre agli imprenditori un ampio ventaglio di strumenti e servizi mirati a favorire la promozione e lo sviluppo delle eccellenze tricolori sui mercati esteri. Alle attività di assistenza e servizi alle esportazioni, che includono la ricerca di partner, clienti stranieri e non solo, si aggiunge quanto l'Agenzia fa nel contesto fieristico: nel 2023 Ice ha già superato i numeri di tutto il 2022, investendo 170 milioni di euro per aiutare oltre 7000 aziende della Penisola nel portare i loro prodotti in giro per il mondo, anche attraverso un match making di qualità e incontri B2B mirati. Aiuti sulle certificazioni e problematiche doganali ma non solo. Tuttavia, in un contesto economico così complesso, fortemente influenzato dalle situazioni internazionali in essere - come il conflitto in Ucraina, e quello in Medio Oriente -, è necessario alzare l'asticella, dando vita a nuove modalità strategiche, attività di alto livello che in alcuni casi possono addirittura creare nuovi spazi di mercato. Solo per fare un esempio, in uno dei settori vitali per la nostra economia, come l'agroalimentare, stiamo sviluppando in partnership con Verona Fiere quella che sarà la più importante fiera del vino italiano negli Usa, un valore creato ex novo. Stiamo potenziando al contempo tutti i servizi dell'Agenzia a livello di efficienza e di efficacia, in modo che diventino sempre più aderenti alle reali esigenze degli imprenditori. Vogliamo essere parte attiva e costruttiva di quei progetti di "diplomazia della crescita" che diventano ancor più fondamentali in tempi come questi: insieme a Sace, Simest, Cdp, Farnesina e Mimit stiamo facendo un grande lavoro di squadra, che sono certo porterà i suoi frutti, aiutando il Paese a consolidare la propria leadership nel mondo". (Rin)