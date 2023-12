Migranti: da Cdm ok a ratifica Accordo con Albania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha approvato il disegno di legge di ratifica del Protocollo tra il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania e il governo italiano per il "rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023". Il testo, si legge nel comunicato di palazzo Chigi, "autorizza alla ratifica del Protocollo, ne ordina l'esecuzione e introduce disposizioni di coordinamento, di organizzazione, in materia di personale e di spese, di giurisdizione e per l'individuazione della legge applicabile, anche penale sostanziale e processuale penale". Quanto alla "disciplina dell'immigrazione e procedure relative", il provvedimento prevede la "clausola di equiparazione delle aree previste dal Protocollo alle zone di frontiera o di transito previste dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nelle quali si prevede l'espletamento delle procedure accelerate in frontiera". Tali aree, spiega la nota, "sono assimilate rispettivamente agli hotspot e ai centri di permanenza per il rimpatrio di cui al Testo unico sull'immigrazione". Nelle "aree albanesi potranno essere condotti esclusivamente i migranti imbarcati su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale italiano o di altri Stati membri dell'Unione Europea. Nei confronti di tali migranti è sancita l'applicazione della disciplina italiana (e, quindi, europea) in materia di immigrazione e di ammissione degli stranieri nel territorio nazionale, con contestuale individuazione esplicita della competenza del Tribunale di Roma". È previsto che "solo in casi eccezionali sia possibile trasferire il migrante dalle strutture albanesi a strutture corrispondenti situate nel territorio italiano, su disposizione del responsabile italiano del centro: in questi casi è comunque prevista la persistenza del titolo di trattenimento e la continuazione della procedura avviata, senza la necessità di avviarla ex novo". (segue) (Com)