Migranti: da Cdm ok a ratifica Accordo con Albania (2)

- Quanto ai "diritti del migrante", il testo prevede che "nei confronti dei migranti presenti nelle strutture del Protocollo è garantito il rispetto di tutti i diritti previsti dalla disciplina generale (italiana ed europea) in materia". Per assicurare "l'immediata instaurazione del rapporto di difesa e assistenza tecnica, sono disciplinate le modalità con cui il migrante può rilasciare a distanza la procura speciale al difensore". Si attribuisce al responsabile della struttura situata in territorio albanese la "responsabilità di adottare tutte le misure necessarie a garantire il tempestivo e pieno esercizio del diritto di difesa del migrante, anche assicurando a quest'ultimo il diritto di conferire riservatamente con il suo difensore con modalità audiovisive. Con le stesse modalità sarà sempre garantita la partecipazione del difensore alle udienze". È anche previsto, informa palazzo Chigi, che il "Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale svolga le proprie funzioni nelle aree situate in territorio albanese". Il provvedimento "detta la disciplina per la realizzazione e gestione delle strutture site in territorio albanese, prevedendo a tal fine una generale clausola di deroga, in materia di contratti pubblici, ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, del codice delle leggi antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea". Quanto all'organizzazione e il personale, il ddl Albania prevede: "Per quanto concerne la disciplina amministrativa, viene individuata la competenza del prefetto, del questore e della commissione territoriale (con costituzione ad hoc di apposite sezioni) di Roma per i provvedimenti da adottare nei confronti dei migranti". Si prevede la "costituzione di un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della Questura di Roma e - presso le strutture site in Albania - di un nucleo di polizia giudiziaria, di un nucleo di polizia penitenziaria e di un apposito ufficio di sanità marittima, aerea e di confine". (Com)