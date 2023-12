Ucraina: Zelensky cancella incontro di oggi con i senatori Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha cancellato la riunione in programma per oggi con i senatori statunitensi, un giorno prima del voto della camera alta del Congresso sul pacchetto presentato dalla Casa Bianca per finanziare gli aiuti all’Ucraina, ad Israele e a Taiwan. Lo ha annunciato il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, parlando con i giornalisti al Congresso. “Il presidente non ci sarà: è successo qualcosa all’ultimo minuto”, ha detto. (Was)