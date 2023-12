Tunisia: presidente Kais Saied rende omaggio al leader sindacale Farhat Hached

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha presieduto oggi pomeriggio, martedì, la commemorazione del 71mo anniversario dell'assassinio del leader sindacale, Farhat Hached, presso il santuario del martire alla Kasbah nella capitale, Tunisi. Oltre alla famiglia del sindacalista, unita intorno al figlio, Noureddine Hached, sono intervenuti il segretario generale del Sindacato generale tunisino del lavoro (Ugtt), Noureddine Tabboubi, il primo commissario incaricato della gestione dello Stato tunisino e alcuni membri dell'ufficio di presidenza. Lo si apprende dall'ufficio media della presidenza che ha pubblicato un video dell'evento sui propri social media ufficiali. Saied ha deposto una corona di fiori sulla tomba di Hached, prima di rendergli omaggio con la funzione religiosa secondo il rito islamico. Il presidente ha incontrato i familiari del sindacalista, ricordando le sue lotte in difesa della patria, rievocando parte della storia del movimento sindacale tunisino. Il figlio Noureddine Hached ha annunciato al presidente la donazione della casa di suo padre sull'isola di Kerkennah, di fronte alle coste di Sfax, al sindacato per farne un museo privato. Dopo la cerimonia alla Kasbah, il presidente e la delegazione di accompagnamento si sono recati a Rades per l'inaugurazione del memoriale nel luogo in cui è stato assassinato il leader sindacale. Farhat Hached è stato un sindacalista e attivista tunisino assassinato da La Main Rouge, un'organizzazione terroristica francese con presunti collegamenti con il Servizio di documentazione esterna e controspionaggio francese. Hached fu anche uno dei leader del movimento nazionale tunisino indipendentista, insieme all'ex presidente Habib Bourguiba e Salah ben Youssef. (Tut)