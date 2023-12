Roma: Gualtieri, contrastare ogni forma di antisemitismo e terrorismo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Sul cessate il fuoco in Medio Oriente “tutti auspichiamo che non ci sia la guerra, ma questa non è una manifestazione che serve a sostenere una specifica posizione rispetto a un tema complesso come la crisi mediorientale e l’attuale stato di guerra di contrasto ad Hamas”, ha aggiunto il sindaco Gualtieri. “Ci possono essere idee diverse su tanti temi, ma non è consentito a nessuno indulgere nei confronti di ogni posizione antisemita o che nega il diritto di Israele a esistere e a vivere in sicurezza. Su questo ci deve essere unità di tutti. Questo è lo spirito con cui questa manifestazione è stata convocata”, ha concluso Gualtieri. (Rer)