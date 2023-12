Sicilia: da Cdm ok a decreti legislativi per norme attuazione Statuto speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, ha approvato un "decreto legislativo che introduce norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana concernenti l'abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e successive modificazioni, recante 'Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli'". In "considerazione delle determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello Statuto della Regione Siciliana, espresse nella riunione del 29 novembre 2023, che hanno preso atto del quadro normativo vigente in relazione ai tempi e alle modalità di copertura del disavanzo della Regione Siciliana e delle quote dello stesso non recuperate relative al rendiconto 2018", si legge nella nota di palazzo Chigi, il testo "prevede l'abrogazione espressa della disciplina prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, e successive modificazioni, in modo da eliminare distonie e conflitti in seno all'ordinamento giuridico, riconducendo in tal modo l'intera disciplina, in maniera omogenea, alle previsioni contenute nell'art. 1, commi 841-843, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificate dal decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145". (Com)