Usa: nomine militari, il repubblicano Tommy Tuberville sblocca alcune cariche

- Il senatore repubblicano Tommy Tuberville ha annunciato che smetterà di bloccare la nomina dei vertici militari statunitensi, ponendo fine ad uno stallo che dura da mesi a causa delle sue proteste contro le politiche per la tutela del diritto all’aborto adottate dal Pentagono. Parlando con i giornalisti al Congresso, il senatore dell’Alabama ha affermato di sostenere una proposta presentata dai colleghi di partito Dan Sullivan e Joni Ernst, per porre fine allo stallo relativo agli ufficiali di grado pari a tre stelle o inferiore. Lo stallo rimarrà in vigore per tutti gli altri. (Was)