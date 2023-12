Medio Oriente: Usa, in Cisgiordania violenza mai vista dalla seconda Intifada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli episodi di violenza riscontrati in Cisgiordania nelle ultime settimane non si vedevano dai tempi della seconda Intifada. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “Il crescente numero di attacchi sta peggiorando la crisi nella regione: stiamo riscontrando violenza senza precedenti da parte di coloni israeliani estremisti, nei confronti dei civili palestinesi, e anche da parte di milizie palestinesi nei confronti di cittadini israeliani”, ha detto. (Was)