Germania: ministro Economia Habeck cade in uno scherzo telefonico dalla Russia

- Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, è caduto in uno scherzo telefonico dalla Russia, analogo a quello subito recentemente dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo quanto comunicato dal suo stesso dicastero, l'esponente dei Verdi era convinto di tenere un colloquio con un rappresentante dell'Unione africana (Ua), quando invece si trattava di interlocutori russi “specializzati nella disinformazione”. Tuttavia, durante la conversazione, non sono state comunicate “informazioni riservate o rilevanti per la sicurezza” della Germania. Inoltre, la telefonata si è ripetutamente interrotta a causa di problemi tecnici con la linea, per cui è mancato un colloquio coerente. Pertanto, secondo il ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, la registrazione della conversazione di quattro minuti che i russi hanno diffuso su Telegram è “un montaggio” di vari spezzoni. Per il dicastero, né il colloquio né le domande né le risposte possono essere confermate. Nella registrazione si sente Habeck affermare in inglese che l'Ucraina, dovrebbe essere aiutata ad esportare il suo grano nonostante gli attacchi della Russia. Poco dopo la telefonata, il ministero dell'Economia e della Protezione del clima è stato informato dall'intelligence tedesca della falsa telefonata ricevuta dal suo titolare. Il dicastero ha analizzato i fatti e li ha utilizzati come opportunità sia per la revisione sia per il rafforzamento dei propri sistemi di sicurezza. (Geb)