Medio Oriente: Calenda, politica è tutta qui stasera, importante

19 luglio 2021

- "Quello che abbiamo imparato è che l'antisemitismo va fermato subito. E noi siamo qui per dirlo chiaramente. Io penso che ci siano cose che fa la politica e cose che è giusto che faccia la comunità ebraica". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda a margine della manifestazione contro l’antisemitismo a piazza del Popolo a Roma. "Per la comunità ebraica noi siamo andati alla manifestazione organizzata all’Arco di Tito, immediatamente dopo i fatti del 7 ottobre. Ma questa è una manifestazione in cui la comunità ebraica chiama tutta la politica. E la politica è tutta qua e questo è un fatto molto importante", ha aggiunto. (Rin)