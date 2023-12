Ue: ministri dell'Interno preoccupati per minaccia terroristica, avanti con Patto su migrazione e asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa torna a preoccupare la minaccia terroristica. Nel corso del Consiglio Ue Affari interni, dopo il recente attacco avvenuto a Parigi e l'attentato di Bruxelles dello scorso ottobre, i ministri europei sono tornati a confrontarsi sul livello della minaccia terroristica sul suolo europeo. "La minaccia terroristica in Europa è reale", ha detto nella conferenza stampa finale della riunione Ue la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson. "Questo è stato il secondo Consiglio di fila in cui tutti hanno iniziato facendo le condoglianze ai Paesi che hanno subito un attacco terroristico. La minaccia terroristica è reale", ha dichiarato. "Naturalmente, ciò che vediamo e di cui abbiamo discusso mi preoccupa enormemente. Devo dire che mi preoccupa enormemente l'enorme aumento dell'antisemitismo e dell'islamofobia nell'Unione europea, così come la polarizzazione, la minaccia verso i luoghi di culto, e la minaccia che molte persone sentono nella loro vita quotidiana", ha specificato Johansson. Il tema, ha poi aggiunto, "è davvero preoccupante, qualcosa che dobbiamo affrontare insieme". (segue) (Beb)