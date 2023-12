Ue: ministri dell'Interno preoccupati per minaccia terroristica, avanti con Patto su migrazione e asilo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del Consiglio di Bruxelles, ha poi continuato la commissaria europea, c'è stato comunque un ottimo scambio di opinioni. "Ho potuto anche annunciare che tra pochi giorni lanceremo un bando per un finanziamento per la protezione dei luoghi di culto di 30 milioni di euro, e abbiamo anche concordato quali sono i passi da compiere per contrastare la minaccia terroristica", ha concluso. A farle eco anche il ministro spagnolo per gli Affari interni e in rappresentanza della presidenza spagnola del Consiglio dell'Ue, Fernando Grande-Marlaska, che ha messo in guardia sulla minaccia terroristica, ormai tornata a livello più alto in molti Stati membri. "Il livello di minaccia terroristica nella maggior parte dei Paesi dell'Unione europea è alto. In Spagna siamo al quarto di cinque livelli di sicurezza, e abbiamo rafforzato la protezione dopo lo scoppio del conflitto in Medio Oriente", ha detto. "Questo è il caso della maggior parte dei Paesi dell'Unione europea. Ma ciò che è importante e che deve essere trasmesso a questo proposito è che, essendo consapevoli del rischio terroristico, abbiamo dei meccanismi coordinati a livello di scambio di informazioni in Ue e siamo organizzati anche a livello operativo. Come diciamo sempre, il rischio zero non esiste, ma ciò che possiamo trasmettere alla società è che la cooperazione e il coordinamento nell'ambito dell'Unione europea nella prevenzione e nella lotta al terrorismo sono molto importanti", ha osservato. (segue) (Beb)