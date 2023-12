Ue: ministri dell'Interno preoccupati per minaccia terroristica, avanti con Patto su migrazione e asilo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A preoccupare, ha continuato il ministro spagnolo, è anche il rischio di radicalizzazione il conflitto in Medio Oriente. Per questo, ha concluso, "stiamo agendo in modo determinato e coordinato". Nel corso della riunione di Bruxelles si è discusso anche di come portare avanti il Patto europeo su migrazione e asilo, con la presidenza spagnola e la Commissione europea che sono sembrate più positive al riguardo. "Siamo in un momento chiave, decisivo, siamo davanti a un'opportunità che i 27 non possono farsi scappare. Siamo più vicini che mai a un accordo", ha affermato in conferenza stampa il ministro spagnolo Grande-Marlaska, confermando le parole della commissaria Johansson, che in precedenza aveva spinto gli Stati membri, Consiglio e Parlamento a impegnarsi nei negoziati interistituzionali e ad accelerare i lavori verso un possibile accordo. "Il Parlamento e il Consiglio non sono mai stati così vicini ad una posizione comune quando si tratta di nuovi modi di gestire a livello europeo migrazione e asilo", aveva detto Johansson nella sessione pubblica della riunione di Bruxelles. "Naturalmente ci sono delle discrepanze, bisogna negoziare, ma questo è un momento da cogliere al balzo. Il Parlamento Ue è disposto a fare i negoziati finali prima di Natale, e spero che il Consiglio sia pronto a fare lo stesso. Dobbiamo cavalcare l'onda, è il momento per arrivare ad un accordo in pochi giorni o settimane", aveva concluso Johansson. (Beb)