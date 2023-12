Sociale: Scurria (Fd'I) su volontariato, grazie a chi ogni giorno dona proprio tempo per altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Celebriamo oggi la forza dell'altruismo, della collaborazione di tutti volontari che attraverso il loro contributo, con ogni azione, grande o piccola, fanno sempre la differenza. La giornata mondiale del volontariato è un momento speciale, in cui celebrare e riconoscere il prezioso contributo di coloro che donano il proprio tempo e le proprie energie per migliorare la vita degli altri", dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Marco Scurria. "Il volontariato rappresenta un potente strumento per plasmare una società più inclusiva, poiché attraversa barriere sociali e crea connessioni significative. Ogni volontario diventa un agente di cambiamento, contribuendo a costruire ponti tra diversità di esperienze e sfide. Dal sociale, alla cultura, alla Protezione civile, alla cooperazione internazionale, senza volontari sarebbe un mondo diverso. Il volontariato è un'eccellenza italiana e di ciò ne facciamo vanto e orgoglio. Grazie a tutti coloro che ogni giorno testimoniano come la solidarietà può vincere contro ogni egoismo", conclude il senatore.(Rin)