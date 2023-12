Editoria: Foti (Fd'I), per "Forbes" Meloni quarta donna più influente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La rivista statunitense 'Forbes' considera la presidente del Consiglio Giorgia Meloni la quarta donna più influente del pianeta. E' l'ennesimo riconoscimento che arriva a lei e, di conseguenza alla nostra nazione". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "In barba a chi ha remato contro, ha cercato di colpire ed infierire con teorie farneticanti ed illazioni. A distanza di un anno dall'inizio di questa legislatura, non solo gli elettori riscontrano concretamente i risultati dell'azione di questo governo, ma vedono riconosciuto il valore di Giorgia Meloni in tutti il mondo", conclude.(Rin)