Russia: Usa, Mosca ha rifiutato nostra proposta per il rilascio di due cittadini

- Gli Stati Uniti continuano a lavorare per garantire la liberazione dei cittadini statunitensi detenuti in Russia. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “Non posso fornire ulteriori dettagli, ma le autorità di Mosca hanno rifiutato una proposta che abbiamo avanzato per il rilascio di due cittadini: Paul Whelan e il giornalista Evan Gershkovich”, ha detto. (Was)