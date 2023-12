Mafie: Rando (Pd), sentenza Cassazione conferma presenza clan a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la conferma dell'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso da parte della Cassazione nei confronti dei Casamonica "nessuno potrà più mettere in discussione la natura mafiosa dei clan che si sono spartiti i traffici illeciti e che per anni hanno condizionatola la vita economica e democratica della Capitale". Lo dichiara in una nota la senatrice del Partito democratico, Vincenza Rando, responsabile legalità, trasparenza e contrasto alle mafie della segreteria nazionale del Pd. "La sentenza conferma le solide ragioni che, anche nelle aule di giustizia, ispirano da anni l'impegno di associazioni, cittadini che si sono sempre battuti, con la massima determinazione, per respingere ogni strumentale minimizzazione delle presenze mafiose nella Capitale e nel resto del paese", conclude Rando. (Com)