Stellantis: Calenda, dopo nostre critiche gruppo Gedi ci ignora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Da quando abbiamo sollevato la questione delle mancate promesse degli azionisti di Stellantis e Magneti Marelli, i giornali del gruppo Gedi - 'la Repubblica e 'La Stampa' di proprietà di Elkann hanno semplicemente oscurato Azione. Per trent'anni hanno criticato Berlusconi per il conflitto di interessi e ora fanno decisamente peggio. Non importa, continueremo la nostra battaglia". Lo scrive in un post sui social il leader di Azione, Carlo Calenda. (Rin)