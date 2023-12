Salario minimo: M5s Lazio, governo arrogante calpesta dignità lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul salario minimo "ancora una volta il centro-destra, con l'arroganza che lo contraddistingue, dimostra di non avere alcun interesse di tutelare i lavoratori, né rispetto per le prerogative democratiche del Parlamento". Lo dichiara in una nota il gruppo del Movimento 5 stelle alla Regione Lazio. "Trasformare la proposta di legge a prima firma Giuseppe Conte in una delega al Governo, senza emendarla, ma sostituendola del tutto - spiegano i consiglieri M5s - è l'umiliazione della nostra più alta istituzione democratica e uno sputo in faccia a tutti coloro che ricevono paghe da fame. È vergognoso che una legge che tutti i cittadini vogliono, venga messa da parte solo perché è stata presentata dalle opposizioni. Ogni giorno di più viene fuori il vero volto da deriva autoritaria di Meloni e compagni, che calpestano la dignità dei lavoratori per calcoli politici", conclude il gruppo del Movimento 5 stelle alla Regione Lazio.(Com)