Lombardia: Corbetta (Lega), dal Pd la solita strumentalizzazione su violenza donne

- Il Consiglio regionale ha approvato la mozione firmata da tutti i capigruppo di maggioranza che chiede di aumentare i fondi per le misure necessarie a combattere la violenza contro le donne mentre la mozione presentata dal Pd che chiedeva il raddoppio delle risorse in favore dei centri è stata bocciata. Spiace "constatare che da Majorino, dal Pd e dalla sinistra c'è stata la solita volontà di strumentalizzare il tema e di mettere la propria bandierina invece di trovare una convergenza con la maggioranza, il che avrebbe dato un bel segnale politico di lotta comune contro la violenza sulle donne". Lo ha spiegato Alessandro Corbetta, presidente del Gruppo Lega in Regione Lombardia. Regione Lombardia "nel 2023 ha consolidato, implementato e innovato le politiche di contrasto alla violenza contro le donne, introducendo importanti innovazioni volte a garantire alle donne vittime di violenza e ai loro figli la possibilità di riacquisire l'autonomia abitativa e di avere un'assistenza legale gratuita". In particolare, ha aggiunto Corbetta, tra le più importanti novità introdotte nell'ultimo anno da Regione Lombardia "vi è l'individuazione di alloggi Aler da destinare gratuitamente alle donne vittime di violenza e ai loro figli con un milione e mezzo di euro; l'approvazione di un nuovo protocollo con l'Ordine degli avvocati di Milano e con l'Unione Lombarda degli Ordini forensi per l'estensione del gratuito patrocinio; l'approvazione del nuovo Albo dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, in un'ottica di rafforzamento delle Reti e degli enti del Terzo settore che operano a livello territoriale con uno stanziamento di circa 10 milioni di euro". Inoltre, proseguono le misure già avviate in precedenza e riguardanti donne minorenni vittime di violenza, orfani per femminicidio, orfani per crimini domestici di età non superiore a ventisei anni. Gli sforzi di Regione Lombardia e dell'assessore Elena Lucchini sono importanti e oggi abbiamo votato la mozione con l'impegno di aumentare ulteriormente le risorse destinate alle politiche di contrasto alla violenza contro le donne, nonché a rafforzare tutte quelle iniziative a favore dell'occupazione femminile, dell'indipendenza delle donne e della parità di genere. (Rem)