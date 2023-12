Milano: caso Uss, autorità croate arrestano cittadino bosniaco che ha organizzato evasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità croate hanno arrestato un cittadino bosniaco, Vladimir Jovancic, con l’accusa di avere organizzato l’evasione di Artem Uss, imprenditore russo scappato dagli arresti domiciliari in Italia mentre attendeva l’estradizione negli Stati Uniti. Stando agli atti depositati in tribunale a New York, l’uomo avrebbe organizzato l’evasione di Uss, figlio del politico russo Alexander Uss, vicino al presidente Vladimir Putin. Il dipartimento di Stato Usa ha già annunciato una taglia da sette milioni di dollari per chi sarà in grado di fornire informazioni che facilitino la cattura dell’imprenditore, accusato di avere organizzato uno schema teso a rifornire la Russia di attrezzature elettroniche e militari, in violazione delle sanzioni imposte dalla comunità internazionale. Uss è stato arrestato a Milano il 17 ottobre del 2022, mentre cercava di scappare in Russia. L'evasione sarebbe stata organizzata da Jovancic insieme ad un gruppo di individui “affiliati alla criminalità organizzata serba”. Il cittadino bosniaco avrebbe finto di consegnare la spesa all’abitazione in cui Uss si trovava agli arresti domiciliari, scortandolo poi all’interno di una macchina in cui l’imprenditore russo sarebbe riuscito a liberarsi dal braccialetto di sicurezza. Il gruppo avrebbe trasportato Uss in Serbia, passando per la Slovenia, la Croazia e la Bosnia-Erzegovina. (Was)