Autonomia: Calderoli riunisce cabina regia Lep, avanti con operazione-verità in interesse cittadini

- ""Quest'oggi si è nuovamente riunita la cabina di regia per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Un appuntamento necessario sia per approfondire quanto è già stato fatto, sia per definire al meglio l'attività che resta da svolgere. Dopo aver effettuato una ricognizione delle norme statali e una definizione qualitativa dei Lep, grazie al grande lavoro del Clep e del professor Cassese che ne ha individuati 237, occorre ora determinare il tutto dal punto di vista quantitativo e finanziario". Lo afferma il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, al termine della cabina di regia odierna. "Non solo specificare la spesa sostenuta in ciascuna Regione per l'insieme delle materie, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato; ma anche precisare i Lep e i relativi costi e fabbisogni standard, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ed elaborate con l'ausilio della società Sose Spa, in collaborazione con l'Istat e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome. La collaborazione tra le diverse Amministrazioni pubbliche sarà decisiva in questa fase, che ci vedrà impegnati nelle prossime settimane. Una complessiva determinazione dei Lep è necessaria non solo per l'autonomia ma anche per l'attuazione del Pnrr, in considerazione delle scadenze per l'attuazione del federalismo fiscale, e non procedere sarebbe un rischio. Inoltre ritengo fondamentale questa mappatura perché ci darà finalmente una visione chiara di ciò che dev'essere garantito ai cittadini e di cosa fa l'amministrazione pubblica per assicurare il rispetto di questi diritti. Come dico sempre - conclude il ministro -, si tratta di una vera e propria operazione-verità. Son convinto che farà il bene del Paese, assicurando i servizi pubblici ai cittadini e riducendo i divari nel segno di trasparenza, responsabilità e buona amministrazione. L'impegno mio e del governo va esattamente in questa direzione". (Rin)