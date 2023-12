© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I miei complimenti a Maurizio Danese riconfermato alla guida dell’Associazione Aefi. L’augurio è quello di continuare a lavorare in sinergia per valorizzare un comparto così strategico per il settore turistico e che può aiutarci a favorire la destagionalizzazione ed al tempo stesso la stabilizzazione dei lavoratori del turismo. Buon lavoro". Lo afferma il ministro del Turismo, Daniela Santanchè.(Rin)