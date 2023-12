Semplificazione: Casellati, in ddl disabilità, Protezione civile, istruzione, cooperazione internazionale, ricerca e Università

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati oggi in Consiglio dei ministri ha presentato il disegno di legge di semplificazione normativa, incluso tra i collegati alla legge di Bilancio: una misura che - informa una nota - conferma l'impegno del governo nel promuovere una profonda revisione del quadro legislativo nazionale per garantire la certezza del diritto quale leva essenziale per lo sviluppo del Paese e rendere più facile la vita a cittadini e imprese. In linea con le politiche di riduzione della burocrazia dell’Unione europea e con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il ddl propone una rivoluzionaria "Legge annuale di semplificazione normativa" che permetterà di razionalizzare in maniera periodica la legislazione, eliminando norme ridondanti e snellendo le procedure. Tra le novità più significative, c’è l’introduzione della valutazione di impatto generazionale (Vig), una misura innovativa e fondamentale per i giovani perché servirà a capire gli effetti delle nuove leggi sulle generazioni future. Per abbracciare le moderne tecnologie e accelerare la transizione digitale, è prevista inoltre una delega al governo per la digitalizzazione dell’attività normativa in tutte le sue fasi. Il provvedimento prevede anche cinque deleghe al governo per la razionalizzazione di settori chiave della vita del Paese: in primo luogo, il riordino e il potenziamento della disciplina in materia di disabilità, a seguire la sistemazione della normativa in materia di istruzione e formazione, la revisione del codice della protezione civile, la codificazione della disciplina concernente il ruolo dell’Italia nella politica estera e la semplificazione normativa nel campo della ricerca e per l’Università. È un disegno di legge che punta a favorire l’inclusione, curare le fragilità del territorio e delle persone, potenziare l'istruzione e rafforzare il ruolo dell'Italia a livello internazionale. "Questo disegno di legge è un passo deciso verso una normativa più snella e agile, pensata su misura per le persone, le famiglie e le imprese. L’obiettivo è contrastare la burocrazia, vero 'stalker' per gli italiani, promuovere l'efficienza della Pubblica amministrazione e migliorare il rapporto di fiducia tra lo Stato e i cittadini. È questa l’Italia che vogliamo costruire, un Paese più efficiente, più competitivo e che non lascia indietro nessuno", ha dichiarato il ministro Casellati.(Com)