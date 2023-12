Lombardia: opposizione su Lo Palo, destra pavida non ha il coraggio di stare in aula e difendere Giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state diverse le reazioni a seguito della decisione da parte della Giunta di non sollevare Lucia Lo Palo dalla presidenza di Arpa Lombardia, a seguito delle sue dichiarazioni negazioniste sul clima. "Siamo di fronte ad un atto vergognoso e anche a una certa pavidità da parte della destra che non ha nemmeno il coraggio di stare in Aula a difendere la decisione della propria giunta". Lo ha dichiarato Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd in Regione. Per Majorino, Fontana "è il primo dei negazionisti, lo è stato a Bruxelles dove si è schierato contro le norme volute per tentare di fermare le emissioni che incidono sul clima. Regione Lombardia insiste sulla strada del negazionismo ma noi insisteremo, perché è giusto per le cittadine e i cittadini della Lombardia. Ripresenteremo la questione, in gioco non c'è l'orgoglio delle opposizioni ma una battaglia che riguarda il destino del pianeta e delle nuove generazioni", ha concluso. Onorio Rosati di Alleanza Verdi Sinistra, ritiene quello che è successo oggi " vergognoso". Infatti, "in barba all'evidenza scientifica dell'emergenza climatica, in barba ai continui gridi di allarme degli attivisti di Fridays for Future, di Ultima Generazione e di tutti i movimenti ambientalisti, il Presidente Fontana tira uno schiaffo morale preferendo salvare la Presidente Lo palo piuttosto che il clima. Una vergogna che non si ascolti il Consiglio Regionale", ha concluso Rosati. Anche Nicola Di Marco, capogruppo M5S in Regione ha commentato la questione: "Fontana ha deciso di ignorare il voto dell’Aula, pur di salvare la poltrona della Presidente di Arpa, sfiduciata dal Consiglio regionale, e i delicati equilibri di potere che bloccano la Giunta e la Lombardia. Quanto successo sarebbe vergognoso se solo sapessero cos’è la vergogna. Abbiamo assistito all’apoteosi dell’arroganza politica di una destra che nel segreto del voto sfiducia i suoi esponenti, salvo poi scegliere di sfiduciare sé stessa rinnegando le proprie azioni". (Rem)