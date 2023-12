Natale: Fp Cgil Roma e Lazio, gravi affermazioni del presidente di Ama su accordo netturbini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Auguro ad Agenzia Nova un futuro di crescita e soddisfazioni, all’insegna della qualità che da sempre la caratterizza" Michele Azzola

Segretario Generale della Cgil di Roma e del Lazio

20 luglio 2021

- Le affermazioni di Daniele Pace, presidente di Ama, "sono gravi nel merito e nel metodo". Lo comunica in una nota Fp Cgil di Roma e del Lazio. "Sul merito - spiega il sindacato - perché attestano una conoscenza superficiale e sommaria dell’accordo proposto con cui, rispetto ai precedenti anni, le lavoratrici e i lavoratori arriveranno a percepire fino a 100 euro in meno. Lo dicono i numeri, non la Fp Cgil. Per queste ragioni abbiamo deciso di non firmare un accordo che peggiora le condizioni economiche. Nel metodo si continua a perseguire la via della delegittimazione di ogni forma di dissenso e di dialettica, anziché costruire sane relazioni sindacali. Apprezziamo, tuttavia, che il presidente Pace sia intervenuto su un tema che riguarda un servizio svolto da Ama, di cui dovrebbe occuparsi con maggiore frequenza rispetto alle promozioni discrezionali, sui cui continuiamo a chiedere trasparenza", conclude la Fp Cgil di Roma e del Lazio. (Com)