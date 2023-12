Germania: duo russo Vovan e Lexus autore dello scherzo telefonico al ministro dell'Economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È il duo Vovan e Lexus, formato dai russi Vladimir Kuznetsov e Aleksej Stolyarov, l'autore dello scherzo telefonico in cui è caduto il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, analogo a quello che i due hanno teso al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nella falsa telefonata con Habeck, i due si sono spacciati per un rappresentante dell'Unione africana. Come riferisce il quotidiano “Bild”, durante il colloquio, l'esponente dei Verdi non ha comunicato informazioni riservate o rilevanti per la sicurezza della Germania. Inoltre, secondo il ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, la conversazione è stata interrotta più volte a causa di problemi tecnici con la linea, tanto da non poter essere coerenti. A ogni modo, Vovan e Lexus, considerati vicini all'intelligence russa, hanno diffuso su Telegram una registrazione di quattro minuti della finta telefonata con Habeck, che per il so dicastero è un montaggio di vari spezzoni e non può essere confermata. Nell'audio si sente l'esponente del governo tedesco affermare, “tranquillamente in inglese”, che l'Ucraina deve essere aiutata a esportare il suo grano nonostante gli attacchi della Russia. In particolare, Habeck dichiara: “Quello che stiamo cercando di fare è portare il grano fuori dall'Ucraina in diversi modi. Abbiamo predisposto un collegamento ferroviario. Abbiamo collegato i porti rumeni all'Ucraina. Tuttavia, questo problema è ovviamente molto, molto serio.” Habeck aggiunge che il presidente russo, Vladimi “Putin lo sa” e, in questo modo, intende “prendere in ostaggio il mondo e l'Africa”. (segue) (Geb)