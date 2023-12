Germania: duo russo Vovan e Lexus autore dello scherzo telefonico al ministro dell'Economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco continua: “Una presa di posizione molto chiara da parte africana potrebbe essere utile”. Il titolare del Cremlino ascolterebbe, infatti, i “leader africani” se gli dicessero “Non farlo!”. Habeck sottolinea: “Penso che la pressione sia l'unico linguaggio capito da Putin”. Durante la falsa telefonata orchestrata da Vovan e Lexus, l'esponente dei Verdi osserva come non si possa dare “per scontato” che la guerra della Russia contro l'Ucraina “finirà presto”. Ci si deve, invece, aspettare un conflitto che proseguirà “nel prossimo anno o forse anche di più”. Habeck evidenzia poi che in Ucraina “la situazione è assolutamente scioccante e non molto buona”. Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco lamenta, infine, che i prezzi del gas sono “ancora alti, troppo alti” e “questo è un problema”. (Geb)