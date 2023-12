Salario minimo: Richetti (Az), governo svuota provvedimento, errore tattico anche di premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La maggioranza ha svuotato la proposta delle opposizioni, trasformandola in una legge delega che non troverà alcuna attuazione. Questo è un governo che licenzia 26 decreti attuativi al mese, quando Draghi ogni mese ne emanava 70: di questo passo, questa delega vedrà la luce non prima di diciotto mesi. Con questa bocciatura, la premier Meloni ha anche tatticamente perso l'occasione di farsi carico della condizione di oltre tre milioni e mezzo di lavoratori". Lo ha detto Matteo Richetti, capogruppo di Azione, a "Porta a Porta", in onda stasera su Rai1. (Rin)