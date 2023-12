Ucraina: Richetti (Az), su sostegno a Kiev alleati Salvini imbarazzano maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pace è il desiderio di tutti, e in Ucraina la otterremo il giorno in cui Putin cesserà la sua guerra di invasione". Lo ha detto Matteo Richetti, capogruppo di Azione, a "Porta a Porta", in onda stasera su Rai1. "La convention di Salvini pone un problema a Tajani e alla Meloni: come conciliano il sostegno a Kiev con le parole di alcuni alleati di Salvini che addirittura vorrebbero l'Ucraina fosse fermata nella sua lotta di resistenza? Tajani scelga dove collocarsi in Europa", ha concluso.(Rin)