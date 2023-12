Giubileo: riunita cabina di regia a Palazzo Chigi, focus su accordo Comune Roma e sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Si è svolta oggi a Palazzo Chigi l’undicesima riunione della Cabina di Coordinamento Giubileo 2025, presieduta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Lo comunica in una nota Palazzo Chigi. In apertura di riunione - prosegue la nota - il sottosegretario Mantovano ha invitato il sindaco di Roma e commissario straordinario per il Giubileo 2025, Roberto Gualtieri, a fornire un quadro aggiornato dello stato di avanzamento dei lavori e a fare luce sulle criticità di alcune opere e sulle strategie di superamento. Tra i punti all’ordine del giorno il nuovo Protocollo d’intesa sulla legalità e sicurezza, firmato a fine novembre in Campidoglio con i sindacati di categoria romani e le associazioni datoriali, che prevede specifiche clausole antidumping salariale e contrattuale a garanzia della legalità e della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. (segue) (Com)