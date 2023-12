Giubileo: riunita cabina di regia a Palazzo Chigi, focus su accordo Comune Roma e sindacati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce poi del calendario definitivo degli eventi - spiega la nota - con l’indicazione di quelli per i quali è prevista la presenza del Santo Padre, sono state individuate le aree idonee ad ospitarli. In particolare, sono stati selezionati cinque siti: Piazza San Pietro, il Circo Massimo, il parco di Centocelle, l’area della Nuova fiera di Roma e quella di Tor Vergata. All’incontro - conclude la nota - erano presenti anche: il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano; il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio; il Pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione della Santa Sede, mons. Rino Fisichella; il prefetto di Roma, Lamberto Giannini; il presidente della commissione Cultura della Camera dei deputati, Federico Mollicone. (Com)