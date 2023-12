Sanità: M5s, oblio oncologico passo avanti per Paese, ma termini vanno ridotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accogliamo con soddisfazione l'approvazione in Senato della legge sull'oblio oncologico, vieppiù perché votata all'unanimità da tutte le forze politiche. Oggi il nostro Paese fa un passo avanti nel campo dei diritti, cancellando le discriminazioni che colpivano le persone guarite da un tumore. Si tratta di una battaglia da sempre cara al Movimento cinque stelle, che aveva depositato un disegno di legge sul tema a inizio legislatura". Lo scrivono in una nota i senatori del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali Orfeo Mazzella, capogruppo, Barbara Guidolin, Elisa Pirro e la vicepresidente del Senato Mariloina Castellone. "Il nostro testo è stato ovviamente assorbito da quello approvato dal Senato, ma continueremo a vigilare perché si porti avanti il lavoro con i decreti attuativi. Crediamo, in particolare, che si debba tenere conto dei progressi della scienza e, di conseguenza, che si debbano ridurre i termini previsti dalla legge. Solo in questo modo potremo garantire pieno reinserimento sociale alle persone che hanno combattuto e sconfitto questa terribile malattia", concludono.(Com)