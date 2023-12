Trasporti: fonti Campidoglio, si tranvia Tva rimodulazione tecnica fondi, opera confermata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rimodulazione dei fondi sulle linee tranviarie Tva (Termini-Vaticano-Aurelio) e Togliatti chiesto al ministero dei Trasporti "è meramente tecnica" e "non prevede il definanziamento della realizzazione della Tva". È quanto fanno trapelare fonti del Campidoglio. "Pertanto - proseguono le stesse fonti -, abbiamo verificato la possibilità e proposto lo spostamento dei fondi della Tva alla Togliatti e viceversa. In merito l’amministrazione attende una valutazione del governo. Le ragioni di questa verifica sono state di natura cautelativa rispetto alla scadenza di giugno 2026 prevista dai fondi del Pnrr e legata al protrarsi delle operazioni di aggiudicazione da parte della stazione appaltante, peraltro, concluse oggi; sia di natura operativa cioè di armonizzare i finanziamenti. La Tva era, infatti, un'opera in parte finanziata con fondi Pnrr e in parte coi fondi del trasporto rapido di massa del ministero dei Trasporti, così come la tramvia della Togliatti. Con la rimodulazione si renderebbero le due opere tranviarie omogenee sia da un punto di vista dei finanziamenti, sia delle relative normative di riferimento. Non si tratta quindi di un definanziamento dell'opera strategica, né di una perdita di interesse nella sua realizzazione. Al contrario, questa rimodulazione aiuterà l'amministrazione e la commissaria di governo a una più ordinata e agevole realizzazione dell'opera. Il Campidoglio, vista la complessità del progetto - concludono le fonti - e la pluralità di enti che saranno chiamati a esprimersi, tenuto conto anche di alcune osservazioni delle forze di opposizione dell’Aula relative alla tempistica di realizzazione, garantirà la massima partecipazione e la massima attenzione ad un’infrastruttura che rimane strategica per la città". (Rer)