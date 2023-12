Migranti: Tajani su accordo con Albania, costi inferiori ai 200 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'accordo sui migranti con l'Albania abbiamo voluto coinvolgere il parlamento perché vogliamo coinvolgere l'istituzione su un tema importante come il contrasto ai trafficanti di esseri umani, ma i costi sono inferiori a quelli di cui si è detto: siamo sotto i 200 milioni di euro, molti di meno di quelli che sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza per la cattiva gestione dei fondi sul Superbonus. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando a margine della Conferenza nazionale dell’export e dell’internazionalizzazione, in corso oggi all’Auditorium di Roma. "Abbiamo scelto di portare il provvedimento in parlamento perché vogliamo coinvolgere istituzione su un tema importante che serve al contrasto ai trafficanti esseri umani, per contribuire con un Paese candidato a far parte dell'Ue a trovare una soluzione al problema. Abbiamo dato seguito a quanto annunciato, non c'è nessuna novità particolare. I costi sono inferiori a quelli di cui si è detto, siamo sotto i famosi 200 milioni. Saranno ben spesi per affrontare la lotta all'immigrazione irregolare. I soldi saranno molti di meno di quelli che sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza per la cattiva gestione dei fondi sul Superbonus", ha aggiunto. (Res)