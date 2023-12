Sanità: Mancini (Fd'I), oblio oncologico legge di civiltà per dare nuovo appuntamento alla vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la legge sull'oblio oncologico diamo un nuovo appuntamento alla vita, che dopo aver superato il cancro è sempre migliore. E' una legge di civiltà che consente ai malati che hanno vinto ilo tumore di iniziare un nuovo percorso". Lo ha dichiarato in Aula la senatrice di Fratelli d'Italia Paola Mancini. "Calcoliamo che in Italia ci sono 3,6 milioni di persone affette da patologie tumorali, il 6 per cento della popolazione e con un incremento del 36 per cento rispetto al 2010. A fronte di questo aumento cresce però l'aspettativa di vita e per questo voglio ringraziare il presidente della commissione Sanità Franco Zaffini che ha fortemente voluto un'accelerazione di questo provvedimento di legge che viene alla fine approvato all'unanimità, restituendo così una dignità a tutti coloro che sono inciampati e che si sono rialzati", ha concluso.(Rin)