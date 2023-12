Sport: Sci, presentata a Palazzo Lombardia stagione agonistica Fisip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da Agenzia Nova un impegno dedicato all'informazione e alla comprensione di fatti e avvenimenti" Lara Magoni

Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia

22 luglio 2021

- Parte da 20 medaglie iridate la nuova stagione agonistica della Fisip, la Federazione italiana sport invernali paralimpici. Il nuovo calendario comprende 32 tappe per le 4 specailità (bob, sci alpino, sci nordico, snowboard) ed è caratterizzato anche da 15 eventi sul territorio italiano, 5 delle quali in Regione Lombardia. Ad illustrare le tappe e a presentare gli atleti, a Palazzo Lombardia, Lara Magoni, sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani. Presenti anche Paolo Tavian, presidente della federazione e numersosi atleti della nazionale italiana oltre a tecnici e sponsor della squadra azzurra. L'obiettivo primario della Fisip è quello di diffondere la cultura paralimpica avvicinando ragazze e ragazzi con disabilità agli sport invernali, incoraggiandoli alla pratica e alla competizione, sfruttando quindi lo sport come strumento educativo non solo per gli atleti ma per tutta la società. "Regione Lombardia - ha spiegato - accoglierà le olimpiadi e le paralimpiadi Milano-Cortina 2026 ed è per questo che siamo orgogliosi e onorati di ospitare la presentazione del programma dlla Fisip, una federazione che sta lavorando molto bene considerato che all'ultimo mondiale sono state conquistate 12 medaglie nello sci alpino, 6 medaglie nello snowboard e due medaglie nello sci nordico". Alle paralimpiadi di Pechino del 2022, inoltre, gli atleti italiani hanno portato a casa 7 medaglie nello sci alpino e nello sci nordico. "Abbiamo quindi di fronte atleti di altissimo profilo e di altissimo livello - ha continuato - e anche per questo è un oNore per Regione Lombardia ospitarli qui. Per noi lo sport paralimpico rappresenta quel mondo sportivo di resilienza, di caparbietà, di grande capacità di guardare oltre l'ostacolo, un esempio per tutti i nostri giovani, un esempio quindi da seguire e da promuovere.(Com)