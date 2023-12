Milano: ordine di arresto per Artem Uss e 5 persone coinvolte in evasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri di Milano in queste ore stanno eseguendo in Provincia di Brescia e all’estero, Slovenia e Croazia, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Milano nei confronti di Artem Aleksandrovich Uss e di altre 5 persone accusate di aver organizzato la sua fuga in Russia. L'imprenditore russo era evaso dalla sua abitazione di Basiglio in provincia di Milano, lo scorso 22 marzo, dove risedeva ai domiciliari in attesa dell'estradizione verso gli Stati Uniti d'America.(Com)