Sanità: Gasparri (FI), approvazione legge su oblio oncologico atto di civiltà e giustizia

20 luglio 2021

- "L'approvazione definitiva della legge sull'oblio oncologico è un atto di civiltà e di giustizia. Da questo momento in poi, finalmente, chi guarisce da un tumore potrà ricominciare a guardare al futuro senza subire inaccettabili discriminazioni nel chiedere un mutuo o stipulare una polizza". Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri. "Con questo provvedimento si sancisce un diritto sacrosanto: chi ha combattuto contro una malattia oncologica, vincendo battaglie durissime, ha diritto a riprendere in mano la propria vita. Ringrazio per l'impegno e per l'ottimo lavoro svolto le colleghe Patrizia Marrocco, prima firmataria della legge, e Daniela Ternullo, che si sono spese attivamente e hanno dato un fondamentale contributo per il raggiungimento di questo importante risultato", conclude. (Rin)