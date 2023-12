Trasporti: Municipio Roma XIII, Tva opera strategica per Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prendiamo atto con soddisfazione che lo spostamento dei fondi destinati alla Tva, Tram Termini-Vaticano-Aurelio, richiesto dalla commissaria di governo Maria Lucia Conti, riguarda una questione puramente tecnica che non pregiudica la realizzazione di un'opera indispensabile per il sistema di trasporto pubblico della città di Roma e dei cittadini del Municipio Roma XIII. Lo dichiarano in una nota il vice presidente del Municipio Roma XIII, Alberto Filisio e l'assessore alla Mobilità del Municipio Roma XIII, Salvatore Petracca. "A tal proposito - aggiungono - commentiamo positivamente il chiarimento dell'assessore Eugenio Patanè che spiega puntualmente come i fondi saranno rimodulati nell'ottica della realizzazione della TVA, indicando come fonte alternativa di finanziamento i fondi ministeriali già stanziati per il trasporto rapido di massa utilizzando la quota parte dei fondi Pnrr per opere realizzabili nei tempi dettati dalla tipologia di finanziamento", concludono Filisio e Petracca. (Com)