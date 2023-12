Export: generale Graziano (Fincantieri), settore chiede di andare oltre il commercio ed entrare nella geopolitica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane necessita di travalicare il mondo del commercio e di entrare in quello della geopolitica. Lo ha detto il generale Claudio Graziano, presidente di Fincantieri, alla Conferenza nazionale dell’export e dell’internazionalizzazione in corso oggi all’Auditorium di Roma. “Abbiamo bisogno di rapporti bilaterali, di travalicare il mondo del commercio e di entrare nella geopolitca perché quello dell’internazionalizzazione è un mondo geopolitico”, ha detto Graziano, che ha ringraziato il ministero degli Esteri per l’evento organizzato, sottolineando che un Paese con un ruolo importante in politica estera “non può prescindere da un’attenzione alla politica industriale”. Graziano ha sottolineato come i settori dell’industria e del commercio siano di fronte ad una “regionalizzazione” e come serva invece un processo di esternalizzazione.(Res)