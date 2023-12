Medio Oriente: Hamdan (Hamas), nessun negoziato finché Israele continua attacco a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sarà nessun negoziato né scambi di ostaggi e prigionieri finché continuerà l’attacco di Israele sulla Striscia di Gaza. Lo ha detto Osama Hamdan, un alto funzionario del movimento islamista palestinese Hamas parlando con i giornalisti a Beirut, in Libano, secondo quanto riferisce l’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”. Hamdan ha anche aggiunto che non importa quanto durerà la guerra: “siamo ben preparati". Il funzionario ha affermato che il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, è "responsabile" della vita degli ostaggi nella striscia di Gaza e che i suoi obiettivi nell'exclave palestinese sono "irraggiungibili". “Il vero obiettivo di Netanyahu è eliminare il popolo palestinese” e la sua causa. "Questo è impossibile", ha concluso Hamdan. (Res)