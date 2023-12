Decreto Campi Flegrei: Rosso (FI), bene Piano straordinario contro rischi sismici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo decreto interviene in modo molto puntuale, e con uno stanziamento di ben 53 milioni di euro, su una criticità che non nasce certo oggi, ossia il rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. Lo fa attraverso un Piano straordinario di vulnerabilità, che comprende un'analisi dello stato dell'edilizia privata e pubblica volta a individuare piani di intervento capaci di mettere gli edifici in sicurezza". Lo ha detto il senatore di Forza Italia Roberto Rosso intervenendo in Aula durante la discussione generale sul decreti per la prevenzione del rischio sismico nei Campi Flegrei. "È previsto inoltre - ha proseguito - un piano di comunicazione alla popolazione per diffondere la conoscenza dei rischi e delle pratiche di protezione civile necessarie, viene integrato il piano speditivo di emergenza sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche sulla pericolosità, e viene potenziata la risposta operativa di protezione civile sul territorio. Insomma, il governo ha giustamente deciso di non sottovalutare questa grande caldera vulcanica, soprattutto in seguito alle recenti manifestazioni di bradisismo che sono state registrate. E, con questo intervento, riesce a dare il giusto coordinamento a tutte le istituzioni del territorio, dalla Regione Campania ai Comuni dell'area flegrea", ha concluso. (Rin)